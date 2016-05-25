​Меркель верит в реализацию миграционного соглашения с Турцией

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель верит в реализацию миграционного соглашения, заключенного между Евросоюзом и Турцией.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом она заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Раньше говорили, что соглашение никогда не состоится, что не стоит даже пытаться. Когда оно все же состоялось, говорили, что оно никогда не будет работать. Будут новые проблемы - скажут, что теперь-то уж точно сделка обречена на крах", - заявила А.Меркель.

По ее мнению, реализация соглашения – сложный процесс, над которым еще предстоит долгая работа. В частности, процесс введения безвизового режима для граждан Турции затянулся из-за невыполнения всех условий.

Однако Меркель считает, что соглашение не обречено на неудачу, несмотря на то, что "некоторые события в Турции" ее "очень беспокоят".