Меркель призвала страны Персидского залива урегулировать ситуацию вокруг Катара

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Персидского залива вместе работать для поиска решения по ситуации вокруг Катара, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы обеспокоены ситуацией в Катаре, все страны Персидского залива должны работать вместе для поиска решения", - заявила А.Меркель.

По ее словам, возможное решение не будет найдено до тех пор, пока в процесс не будут включены все региональные игроки, такие как сам Катар и Иран, а также Турция.