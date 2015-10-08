Меркель не ответила, готова ли рискнуть должностью в вопросе беженцев

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель ушла от ответа на прямой вопрос, готова ли она рискнуть своей должностью, защищая свою позицию по миграционной политике, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я готова работать так усердно, как только могу", — заявила канцлер, выступая в среду вечером в эфире ток-шоу на телеканале ARD, программа была посвящена теме беженцев в Германии.

В понедельник немецкие СМИ сообщили о новом прогнозе на 2015 год — согласно этому прогнозу, пока не подтвержденному официально, Германии следует ожидать не 800 тысяч беженцев, как сообщалось в официальном прогнозе ранее, а около 1,5 миллиона.