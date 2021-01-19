Мелания Трамп записала прощальное видеообращение

Супруга действующего президента Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп записала прощальное видеообращение.

Супруга действующего президента Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп записала прощальное видеообращение.

Как сообщает Report, М.Трамп разместила свое обращение в Twitter.

В своем послании первая леди попросила американцев отказаться от насилия.

"Насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано", - сказала она.

В своем послании она поблагодарила врачей, медработников и всех тех, кто помогает бороться с пандемией COVID-19. Миссис Трамп заявила, что скорбит о жертвах инфекции, и напомнила гражданам США о ценности каждой жизни.