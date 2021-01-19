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Мелания Трамп записала прощальное видеообращение

Мелания Трамп записала прощальное видеообращение Супруга действующего президента Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп записала прощальное видеообращение.
Другие страны
19 января 2021 г. 16:11
Мелания Трамп записала прощальное видеообращение
Мелания Трамп

Супруга действующего президента Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп записала прощальное видеообращение.

Как сообщает Report, М.Трамп разместила свое обращение в Twitter.

В своем послании первая леди попросила американцев отказаться от насилия.

"Насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано", - сказала она.

В своем послании она поблагодарила врачей, медработников и всех тех, кто помогает бороться с пандемией COVID-19. Миссис Трамп заявила, что скорбит о жертвах инфекции, и напомнила гражданам США о ценности каждой жизни.

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Версия на английском языке Melania Trump bids farewell in recorded message
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