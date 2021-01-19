Супруга действующего президента Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп записала прощальное видеообращение.
Как сообщает Report, М.Трамп разместила свое обращение в Twitter.
В своем послании первая леди попросила американцев отказаться от насилия.
"Насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано", - сказала она.
В своем послании она поблагодарила врачей, медработников и всех тех, кто помогает бороться с пандемией COVID-19. Миссис Трамп заявила, что скорбит о жертвах инфекции, и напомнила гражданам США о ценности каждой жизни.