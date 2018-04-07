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    Мексиканские силовики на вертолёте расстреляли троих гражданских в ходе перестрелки с бандитами

    Среди погибших женщина и двое детей

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Мексиканские военнослужащие обстреляли с вертолёта автомобиль во время ведения боя с участниками преступной организации в северном приграничном городе Нуэво-Ларедо.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на военных.

    Отмечается, что военнослужащие взяли на себя ответственность за смерть троих человек, которые оказались в зоне перестрелки между силовиками и преступниками.

    По данным агентства, среди погибших женщина и двое детей. Власти предложат выплаты в поддержку других членов семьи, которые находились в автомобиле и получили ранения.

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