Мексиканские силовики на вертолёте расстреляли троих гражданских в ходе перестрелки с бандитами

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Мексиканские военнослужащие обстреляли с вертолёта автомобиль во время ведения боя с участниками преступной организации в северном приграничном городе Нуэво-Ларедо.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на военных.

Отмечается, что военнослужащие взяли на себя ответственность за смерть троих человек, которые оказались в зоне перестрелки между силовиками и преступниками.

По данным агентства, среди погибших женщина и двое детей. Власти предложат выплаты в поддержку других членов семьи, которые находились в автомобиле и получили ранения.