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    Мэй возглавит новый комитет кабмина по подготовке к "жесткому Brexit"

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит новый комитет кабинета министров по вопросам подготовки правительства к выходу страны из ЕС, если Лондон и Брюссель так и не смогут окончательно согласовать условия Brexit. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в понедельник сообщил представитель премьера.

    "Намерение состоит в систематизации контроля за реализацией планов упорядоченного выхода из ЕС", - пояснил сотрудник канцелярии главы правительства.

    Создаваемая структура будет именоваться Комитетом по обеспечению готовности к выходу из ЕС и ведению торговли и будет заниматься координацией непосредственной подготовки правительства к "жесткому Brexit", а также обеспечивать необходимые контакты с Брюсселем и властями стран ЕС при таком сценарии выхода страны из сообщества.

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