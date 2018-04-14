Мэй: операция против Сирии не нацелена на смену режима

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что военная операция, начатая США, Великобританией и Францией в Сирии, не нацелена на смену сирийского режима, ее цель - ограниченный удар, нацеленный на избежание эскалации напряженности и жертв среди мирного населения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в распространенном заявлении Мэй.

"Речь не идет о ввязывании в гражданскую войну. Речь не идет о смене режима. Речь идет об ограниченном и нацеленном ударе, что не приведет к эскалации напряженности в регионе и что сделает все возможное для того, чтобы предотвратить потери среди гражданского населения", - отметила британский премьер.

Мэй также заявила, что военная эта операция пошлет ясный сигнал любому, кто верит в возможность безнаказанного использования химоружия. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении политика.

"Это направит четкий сигнал всем, кто полагает, что они могут применять химическое оружие безнаказанно", - сказала британский премьер."Этим вечером я распорядилась, чтобы британские ВС осуществили скоординированные и нацеленные удары, чтобы ослабить боевой химический потенциал сирийского режима и пресечь их использование. Мы действуем совместно с нашими американскими и французскими союзниками", - добавила она.