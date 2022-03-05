Меган Маркл отсудила у сводной сестры 75 тыс. долларов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подала ответный иск на сводную сестру в деле о клевете и выиграла его.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подала ответный иск на сводную сестру в деле о клевете и выиграла его.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Sun.

Теперь 57-летняя Саманта Маркл обязана выплатить герцогине 75 тыс. долларов США.

Иск Меган Маркл был ответным — ранее ее сводная сестра подала в суд из-за того, что герцогиня рассказала якобы ложную историю о своем детстве в одном из интервью. Саманте Маркл не понравилось, что ее родственница создала себе образ девочки из бедной семьи, которая попала в королевскую. По ее мнению, это — ложь.

Саманта Маркл утверждала, что ее отец Томас оплачивал обучение Меган в "элитных и дорогих частных школах", а также занятия танцами и актерским мастерством. Она также заявляла, что отец оплачивал обучение и проживание Меган Маркл, когда она училась в Северо-Западном университете в США.

По рассказам С. Маркл, ее сводная сестра соврала и в том, что последний раз они виделись около 20 или 30 лет назад.

Саманта также возмущена заявлением Меган Маркл о том, что герцогиня — единственный ребенок в семье: "Я бы очень хотела, чтобы у меня были братья и сестры", — сказала герцогиня Сассекская.

Родственница Меган Маркл утверждала, что ее слова помешали ей получить работу и спровоцировали душевные страдания.

Адвокат Меган Маркл Майкл Камп в ответ на это заявил: "Этот необоснованный и абсурдный иск — модель тревожного поведения. Мы уделим ему минимум внимания, и это все, чего он заслуживает".