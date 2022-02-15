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Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla почти на 6 млрд долларов

Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla почти на 6 млрд долларов Гендиректор компании Tesla Илон Маск в 2021 году пожертвовал акции компании стоимостью примерно 5,7 млрд долларов США на благотворительность.
Другие страны
15 февраля 2022 г. 11:47
Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla почти на 6 млрд долларов

Гендиректор компании Tesla Илон Маск в 2021 году пожертвовал акции компании стоимостью примерно 5,7 млрд долларов США на благотворительность.

Как передает Report, об этом говорится в документах, направленных регуляторам США.

В бумагах не указано, кто именно получил эти 5 000 044 акции.

Пожертвование было сделано в процессе серии продаж акций Tesla. Всего Маск продал бумаги компании на сумму свыше 16 млрд долларов за последние два месяца 2021 года. Он также конвертировал около 22,9 млн опционов в акции в минувшем году.

Глава Tesla подсчитал в декабре, спустя несколько недель после совершения пожертвования, что ему нужно будет выплатить налоги на сумму более 11 млрд долларов за 2021 год.

Маск стал вторым самым крупным филантропом по объему пожертвований в 2021 году. На первом месте оказались Билл и Мелинда Гейтс, которые в совокупности пожертвовали около 15 млрд долларов.

Точный размер пожертвований на благотворительность, сделанных Маском, неизвестен, однако глава Tesla иногда сообщает об этом в соцсетях. В марте 2021 года он написал в Twitter, что жертвует 20 млн долларов школам в Техасе и 10 млн на восстановление центра города. В 2018 году он написал, что продал акции Tesla на сумму более 100 млн долларов, сделав пожертвование на благотворительность.

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