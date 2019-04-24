Маск назвал шумиху вокруг возгорания автомобиля Tesla двойными стандартами

Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что риски возгорания Tesla "на 500% меньше" по сравнению с машинами с двигателями внутреннего сгорания, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае. В соцсети Weibo распространилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как из-под автомобиля идет белый дым, а через несколько секунд он взрывается, причинив ущерб и припаркованному рядом автомобилю.

"Более миллиона машин с двигателями внутреннего сгорания (в самом названии говорится!) загораются - тысячи смертей, но один пожар в автомобиле Tesla без каких-либо пострадавших получает самые громкие заголовки. Почему такие двойные стандарты? Вот настоящий вопрос", - написал Маск на свой странице в Twitter.

Он отметил, что шансы возгорания Tesla "на 500% меньше, чем автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые содержат большие количества легковоспламеняющегося топлива". "Почему это никогда не упоминается?", - добавил Маск.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.