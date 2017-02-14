Малайзия передаст властям КНДР тело Ким Чен Нама только после вскрытия

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Малайзия передаст властям КНДР тело скончавшегося в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, только после проведения вскрытия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет местная газета Star.

"Мы получили запрос на выдачу тела из посольств КНДР. Однако сначала мы проведем вскрытие", - заявил представитель малазийской полиции Фадзиль Ахмат.

По данным издания, вскрытие тела Ким Чен Нама, который находился в Малайзии с 6 февраля, запланировано на среду. Полиция изучает перемещения и контакты покойного в стране.