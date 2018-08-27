Макрон: Стратегическое партнерство с Турцией и Россией важно для коллективной безопасности ЕС

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон считает важным строить стратегическое партнерство Европы с Турцией и Россией, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем в долгосрочной перспективе строить Европу, не думая об отношениях с Россией и Турцией", - заявил Э.Макрон, выступая перед французскими послами в Париже.

По словам французского президента, ЕС должен налаживать отношения с Россией и Турцией лишь в рамках стратегического партнерства.

"Надо, значит, строить стратегическое партнерство, а не членство в Европейском союзе. Стратегическое партнерство с Россией и Турцией, потому что эти две державы важны для нашей коллективной безопасности, их нужно прикрепить к Европе. Потому что у этих народов совместная с Европой история. И мы должны вместе строить наше будущее", - подчеркнул Э.Макрон.

Наряду с этим он отметил, что Франция должна играть роль посредника в урегулировании международных конфликтов.

"Мы должны быть дипломатической, военной, культурной, образовательной, национальной и европейской державой и всегда быть посредником", - добавил он.