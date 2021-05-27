Макрон попросил прощения у народа Руанды

Макрон заявил, что Франция несет политическую ответственность за события в Руанде

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые признал ответственность Франции за события в Руанде, во время которого с апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Франция сыграла свою роль и несет политическую ответственность за события в Руанде. У Франции также есть долг: посмотреть в лицо истории и признать, что она причинила страдания руандийскому народу, позволив себе долгое молчание на экзамене правды...

Франция не понимала, что, стремясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, она фактически встала на сторону режима геноцида", — сказал он, выступая в Мемориальном центре памяти жертв геноцида в руандийском Гисози.

По его словам, Париж пытался предотвратить региональный конфликт и гражданскую войну, но фактически встал на сторону режима, организовавшего массовые убийства.

Макрон также попросил прощения у народа Руанды.

Ранее Руанда обвинила Францию в ответственности за геноцид.