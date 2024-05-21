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ЕС одобрил план по использованию доходов от активов РФ для помощи Украине

ЕС одобрил план по использованию доходов от активов РФ для помощи Украине Страны ЕС одобрили план по использованию 90% доходов от российских активов для обеспечения Украины оружием.
Другие страны
21 мая 2024 г. 15:11
ЕС одобрил план по использованию доходов от активов РФ для помощи Украине

Страны ЕС одобрили план по использованию 90% доходов от российских активов для обеспечения Украины оружием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов ЦБ РФ для оказания помощи Украине. Из [суммы до] 3 млрд евро в 2024 году 90% пойдет на нужды украинских ВС", - написал он в соцсети "X".

Ранее Валери Урбэн, исполнительный директор депозитария Euroclear, где заморожено свыше 200 млрд евро средств РФ, раскрыла предполагаемую схему присвоения Евросоюзом доходов от российских активов. По ее словам, сумма, которую реально получит Еврокомиссия (ЕК), будет находиться в интервале между 87% и 89% чистой прибыли от реинвестирования российских активов после уплаты бельгийских налогов в размере 25%. Euroclear настаивает на том, чтобы от 11% до 13% чистой прибыли осталось на счетах компании для покрытия ее рисков по искам инвесторов о взыскании своих средств.

ЕК намерена получить по этой схеме от Euroclear от 2 млрд до 3 млрд евро. Из них 90% должны быть направлены на финансирование поставок оружия Киеву, а остальные 10% пойдут на поддержку европейского военно-промышленного комплекса.

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Версия на английском языке EU approves plan to use income from Russian assets to help Ukraine
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlir Ukraynaya veriləcək

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