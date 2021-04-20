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Руанда обвинила Францию в ответственности за геноцид

Руанда обвинила Францию в ответственности за геноцид Правительство Франции несет ответственность за геноцид в Руанде, который они поддерживали и предвидели
Другие страны
20 апреля 2021 г. 03:45
Руанда обвинила Францию в ответственности за геноцид

Правительство Франции несет ответственность за геноцид в Руанде, который они поддерживали и предвидели.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном отчете исследователей в Руанде.

"Мы пришли к выводу, что правительство Франции несет значительную ответственность за то, что они позволили свершиться заранее предвидимому геноциду. На протяжении многих лет французское правительство поддерживало коррумпированный и кровавый режим бывшего президента Руанды Жювеналя Хабиаримана", - говорится в выводах и заключениях доклада, опубликованного на сайте правительства.

Власти Франции, согласно докладу, оказывали поддержку правительству Руанды во время геноцида, в том числе предоставляли оружие, оборудование, защиту и советы осуществлявшим в стране геноцид. А местные власти, как полагают эксперты, действовали тогда в интересах Франции.

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Версия на азербайджанском языке Ruanda Fransanı soyqırımında cavabdeh olmaqda ittiham etdi

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