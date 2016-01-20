​Македония закрывает границу с Грецией от беженцев

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Власти Македонии приняли решение закрыть от беженцев границу страны с Грецией.

Как передает Report, об этом сообщило AFP с со ссылкой на полицию Македонии.

Между тем, по версии источника AFP в полиции Греции, греческо-македонская граница была закрыта во вторник вечером, на ней остаются около 600 мигрантов.

19 января немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Вене и Берлине сообщила, что Германия, Австрия, а также европейские чиновники в Брюсселе работают над планом, по которому предполагается полностью закрыть от беженцев греческо-македонскую границу.