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    ​Махмуд Аббас объявил о желании распустить правительство Палестины

    Причина является неспособность выполнять свои обязанности в секторе Газа

    Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Палестинский лидер Махмуд Аббас во вторник объявил о планах в течение ближайших суток распустить палестинское правительство.

    Как передает Report, об этом сообщает сайт израильского издания "Йедиот ахронот" со ссылкой на источник в палестинском руководстве.

    Причиной отставки правительства является неспособность выполнять свои обязанности в секторе Газа и препятствия его работе со стороны ХАМАС, отмечает СМИ.

    По данным источника, Аббас проведет встречу с премьер-министром Хами Абдаллой, в ходе которой палестинский лидер попросит Абдаллу сохранить пост и сформировать новое правительство.

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