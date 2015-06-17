​Махмуд Аббас объявил о желании распустить правительство Палестины

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Палестинский лидер Махмуд Аббас во вторник объявил о планах в течение ближайших суток распустить палестинское правительство.

Как передает Report, об этом сообщает сайт израильского издания "Йедиот ахронот" со ссылкой на источник в палестинском руководстве.

Причиной отставки правительства является неспособность выполнять свои обязанности в секторе Газа и препятствия его работе со стороны ХАМАС, отмечает СМИ.

По данным источника, Аббас проведет встречу с премьер-министром Хами Абдаллой, в ходе которой палестинский лидер попросит Абдаллу сохранить пост и сформировать новое правительство.