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МАГАТЭ: Военные действия вблизи Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе

МАГАТЭ: Военные действия вблизи Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе На Запорожской атомной электростанции сложилась крайне тревожная ситуация. Военные действия в любой момент могут привести к ядерной катастрофе.
Другие страны
12 августа 2022 г. 05:41
МАГАТЭ: Военные действия вблизи Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе

На Запорожской атомной электростанции сложилась крайне тревожная ситуация. Военные действия в любой момент могут привести к ядерной катастрофе.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом членов Совета Безопасности ООН предупредил Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

Выступая в Совете Безопасности ООН, глава МАГАТЭ выразил серьезную озабоченность по поводу ситуации вокруг Запорожской АЭС.

"На данный момент нет немедленной угрозы ядерной безопасности как результат обстрелов или других военных действий. Но ситуация может измениться в любой момент", - заявил Рафаэль Мариано Гросси. Он подчеркнул, что боевые действия вокруг такого ядерного объекта должны быть остановлены, иначе последствия могут быть крайне тяжелыми.

"Любая ядерная катастрофа абсолютно неприемлема. Мы должны работать на предупреждение такого события и это - наша общая ответственность", - сказал Глава МАГАТЭ.

Он призвал стороны позволить Миссии МАГАТЭ посетить ЗАЭС как можно скорее. "В настоящее время эта АЭС находится на оккупированной Россией территории. Мы обращаемся к обеим сторонам помочь нам получить разрешение на посещение станции. Я готов возглавить эту Миссию как это было, когда мы посещали Южно-Украинскую АЭС и Чернобыльскую атомную электростанцию", - отметил Гросси.

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Версия на азербайджанском языке AEBA: Zaporojye AES yaxınlığında hərbi əməliyyatlar nüvə fəlakətinə səbəb ola bilər

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