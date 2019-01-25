Мадуро: Подтверждаю мое решение о разрыве дипломатических отношений с правительством США

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро незадолго до истечения срока высылки дипломатов США вновь подтвердил свое решение о разрыве отношений с этой страной.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из сообщения, опубликованного в Twitter президента Венесуэлы.

"Подтверждаю мое решение о разрыве дипломатических и политических отношений с американским правительством", - написал Мадуро.

В среду Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США, дав дипломатам 72 часа на то, чтобы они покинули страну. Сделать они должны это до воскресенья.