Мадуро: Подтверждаю мое решение о разрыве дипломатических отношений с правительством США

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро незадолго до истечения срока высылки дипломатов США вновь подтвердил свое решение о разрыве отношений с этой страной.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из сообщения, опубликованного в Twitter президента Венесуэлы.
"Подтверждаю мое решение о разрыве дипломатических и политических отношений с американским правительством", - написал Мадуро.
В среду Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США, дав дипломатам 72 часа на то, чтобы они покинули страну. Сделать они должны это до воскресенья.
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