Мадуро: Обама затягивает нормализацию отношений

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ По мнению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президент США Барак Обама затягивает процесс нормализации отношений между странами, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

«Как президент я искал дипломатические каналы, направил туда посла, но ему до сих пор, по прошествии полутора лет, так и не дано одобрение», — отметил Мадуро.

Он также заявил, что не понимает, чего ждет администрация Обамы от отношений между странами, если до сих пор не одобрила посла страны.