Мадуро наградил попавших под санкции США венесуэльцев

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил копии сабли национального героя страны Симона Боливара венесуэльским чиновникам и военным, в отношении которых правительство США ввело санкции.

Как передает Report, церемония транслируется в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро назвал подарок "выражением моральной поддержки" тем, кто "пострадал от нападок правительства США".

"Наглое правительство США пыталось наказать их за верность боливарианской революции", - сказал Мадуро, добавив, что эти санкции являются "незаконными и вопиющими".