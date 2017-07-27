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    Мадуро наградил попавших под санкции США венесуэльцев

    Чиновникам и военным президент вручил копии сабли Симона Боливара

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил копии сабли национального героя страны Симона Боливара венесуэльским чиновникам и военным, в отношении которых правительство США ввело санкции.

    Как передает Report, церемония транслируется в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

    Мадуро назвал подарок "выражением моральной поддержки" тем, кто "пострадал от нападок правительства США".

    "Наглое правительство США пыталось наказать их за верность боливарианской революции", - сказал Мадуро, добавив, что эти санкции являются "незаконными и вопиющими".

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