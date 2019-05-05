Мадуро готовится к вторжению США

Венесуэла будет с оружием в руках защищать себя, если США нападут.

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", об этом президент страны Николас Мадуро написал в Twitter.

По его словам, ВС Венесуэлы должны готовиться к вторжению США, потому что страна "не беспомощна".

"Венесуэла - страна с мощными вооруженными силами... (будет) защищать страну с оружием в руках, если однажды Североамериканская империя посмеет посягнуть на эту землю, эту священную землю", - написал Мадуро.