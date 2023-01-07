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Пентагон: "ЧВК Вагнера" полностью контролируется Кремлем

Пентагон: "ЧВК Вагнера" полностью контролируется Кремлем Незаконная вооруженная группировка, известная как Частная Военная Компания Вагнера не является независимой структурой, так как полностью контролируется Кремлем.
Другие страны
7 января 2023 г. 13:53
Пентагон: ЧВК Вагнера полностью контролируется Кремлем

Вооруженная группировка "ЧВК Вагнера" не является независимой структурой, так как полностью контролируется Кремлем.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер.

По ее словам, Вагнер не является независимой организацией, а действует как часть всеобщего российского военного вторжения в Украину при поддержке кремлевских лидеров.

Помощник министра обороны также отметила, что Кремль позволяет "группе Вагнера" вербовать заключенных в тюрьмах для последующей отправки на фронт в Украине.

По мнению Купер, между "группой Вагнера" и властями РФ существуют "симбиотические отношения" и координация действий.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: “Vaqner” tam şəkildə Kremldən idarə olunur”
Версия на английском языке Pentagon says Wagner fully controlled by Kremlin

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