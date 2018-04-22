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    Лондон подозревает в отравлении Скрипалей агента "Гордон"

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Полицейские Великобритании подозревают, что к попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери может быть причастен бывший агент ФСБ, работавший под псевдонимом "Гордон".

    Как передает Report, об этом сообщает таблоид Sunday People со ссылкой на собственные источники.

    По данным издания, 54-летний "бывший агент ФСБ", предположительно, использовал вымышленное имя "Михаил Савицкис" и еще два псевдонима. Полиция опасается, что он мог уехать из Великобритании в Россию. Как отмечает таблоид, полиция полагает, что за нападением на Скрипалей стоит группа из шести человек.

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