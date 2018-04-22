Лондон подозревает в отравлении Скрипалей агента "Гордон"

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Полицейские Великобритании подозревают, что к попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери может быть причастен бывший агент ФСБ, работавший под псевдонимом "Гордон".

Как передает Report, об этом сообщает таблоид Sunday People со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 54-летний "бывший агент ФСБ", предположительно, использовал вымышленное имя "Михаил Савицкис" и еще два псевдонима. Полиция опасается, что он мог уехать из Великобритании в Россию. Как отмечает таблоид, полиция полагает, что за нападением на Скрипалей стоит группа из шести человек.