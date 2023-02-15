Ллойд Остин: Сроки приема Финляндии и Швеции в НАТО зависят от шагов их властей

Сроки вступления Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) зависят от действий властей в Хельсинки и Стокгольме.

Сроки вступления Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) зависят от действий властей в Хельсинки и Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в среду на пресс-конференции в Брюсселе по итогам плановой встречи глав военных ведомств стран - членов НАТО.

Его попросили уточнить, станут ли Финляндия и Швеция членами НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля. "Я, безусловно, надеюсь, что они станут. И знаю, что все мои коллеги придерживаются такого же мнения", - ответил глава Пентагона. "Они готовы присоединиться [прямо] сейчас. Речь идет о двух странах, обладающих большим потенциалом и привносящих большую ценность в альянс. Мы с ними в прошлом вместе проводили подготовку. Они вложили крупные средства в модернизацию [своих вооруженных сил]", - считает Остин.

"Когда и как они присоединятся [к НАТО], будет действительно зависеть от руководства двух этих стран", - заявил руководитель Минобороны США. "Знаю, что их руководство действует активно. Посмотрим, что произойдет. Гадать не хочу. Скажу только следующее: все мои коллеги, как и я, хотели бы, чтобы они присоединились [к альянсу] как можно скорее", - добавил Остин.