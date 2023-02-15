ЕС предложит генсеку ООН стать посредником в переговорах между Украиной и РФ

Евросоюз намерен предложить генсеку ООН Антониу Гутерришу стать посредником для организации переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

Европейский союз намерен предложить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу стать посредником для организации переговоров между Украиной и Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Чтобы достичь мира, мы должны помогать Украине в военной сфере больше, чем мы [уже] сделали. Нужно победить в войне и в то же время прилагать все возможные дипломатические усилия. Это не противоречивые вещи. Нужно параллельно усиливать нашу [военную] помощь и дипломатические усилия. Очень скоро я смогу призвать к этому в ООН и попросить генсека ООН начать, если он захочет, процесс посредничества", - сказал он.