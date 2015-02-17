​СМИ: ИГ в Ливии похитило 35 египтян

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Несколько десятков египтян могли быть схвачены и похищены в районы, контролируемые джихадистскими группами Исламского Государства, сообщает Report со ссылкой на International Business Times.

Местные СМИ сообщают, что по крайней мере 35 египтян, в основном фермеры, были похищены боевиками двух радикальных группировок ИГ.

Так, Libya Herald передает, что новые похищения произошли после авиаударов египетскими бомбардировщиками базы боевиков ИГ в ливийском Дерне.

Египетская авиация совместно с правительственными войсками Ливии нанесла удары по базам и оружейным складам ИГ, убив при этом 50 боевиков.