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    ​СМИ: ИГ в Ливии похитило 35 египтян

    По крайней мере 35 египтян, в основном фермеры, были похищены боевиками двух радикальных группировок ИГ

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Несколько десятков египтян могли быть схвачены и похищены в районы, контролируемые джихадистскими группами Исламского Государства, сообщает Report со ссылкой на International Business Times.

    Местные СМИ сообщают, что по крайней мере 35 египтян, в основном фермеры, были похищены боевиками двух радикальных группировок ИГ.

    Так, Libya Herald передает, что новые похищения произошли после авиаударов египетскими бомбардировщиками базы боевиков ИГ в ливийском Дерне.

    Египетская авиация совместно с правительственными войсками Ливии нанесла удары по базам и оружейным складам ИГ, убив при этом 50 боевиков.

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