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    Ливан объявил о начале наступления против ИГ на границе с Сирией

    Ливанские ВС планируют атаковать позиции ИГ вблизи населенного пункта Раас-Баалбек

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Армия Ливана объявила о начале наступления против террористической организации ИГ на границе с Сирией.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

    По данным источника агентства, ливанские ВС планируют атаковать позиции ИГ вблизи населенного пункта Раас-Баалбек. Он отметил, что против боевиков будут использоваться ракеты, артиллерия и вертолеты.

    Ливанская армия в последние две недели интенсивней начала обстреливать позиции террористов. По мнению военных экспертов, данные действия являются частью подготовки сухопутной операции по освобождению территорий Ливана от ИГ.

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