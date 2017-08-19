Ливан объявил о начале наступления против ИГ на границе с Сирией

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Армия Ливана объявила о начале наступления против террористической организации ИГ на границе с Сирией.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

По данным источника агентства, ливанские ВС планируют атаковать позиции ИГ вблизи населенного пункта Раас-Баалбек. Он отметил, что против боевиков будут использоваться ракеты, артиллерия и вертолеты.

Ливанская армия в последние две недели интенсивней начала обстреливать позиции террористов. По мнению военных экспертов, данные действия являются частью подготовки сухопутной операции по освобождению территорий Ливана от ИГ.