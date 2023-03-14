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Литва закупила на пожертвования 16 радаров для Украины

Литва закупила на пожертвования 16 радаров для Украины Литва закупила шестнадцать радаров для передачи Украине на пожертвованные населением и представителями бизнеса 14 млн евро.
Другие страны
14 марта 2023 г. 20:15
Литва закупила на пожертвования 16 радаров для Украины

Литва закупила шестнадцать радаров для передачи Украине на пожертвованные населением и представителями бизнеса 14 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил один из организаторов акции сбора средств Йонас Охманас.

"Предполагалось приобрести 14 радаров израильского производства. Стоимость одного комплекта составляет 1 млн евро, - сказал он. - Но после консультаций с украинскими военными план подкорректирован согласно их пожеланиям".

По словам Охманаса, часть оборудования уже выслана и находится в пути.

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