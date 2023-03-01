Литва закрыла центр регистрации иностранцев у границы с Россией

Центр регистрации иностранцев, работавший в районном центре Кибартай, который находится у границы с Калининградской областью РФ, закрылся.

Центр регистрации иностранцев, работавший в районном центре Кибартай, который находится у границы с Калининградской областью РФ, закрылся.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

"Центр, действовавший с сентября 2021 года, закрыт, так как фактически он опустел", - говорится в сообщении.

После того как центр в разгар миграционного кризиса начал работу, в нем проживали около 700 мигрантов. В феврале здесь оставалось всего около 20 человек. Они переводятся в аналогичный центр в городе Пабраде.

Проживавшим в центре нелегалам со временем было предоставлено право на 24 часа покидать его без права выезда из Литвы. Но они, скорее всего, незаконно пересекли литовскую границу, так как их конечной целью изначально были страны Западной Европы.