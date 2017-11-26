Лидеры Турции и Саудовской Аравии обсудили сирийский конфликт

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль Саудом.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, по информации источников в администрации главы Турецкого государства, наряду с двусторонними отношениями, обсуждена ситуация в регионе, в частности, сирийский конфликт.

Эрдоган проинформировал саудовского монарха об итогах трехсторонней встречи президентов в Сочи и астанинском процессе.