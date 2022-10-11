Лидеры G7 обсудят возможность новых санкций против Беларуси

Лидеры G7 обсудят во вторник возможность новых санкций против Беларуси в случае ее вовлечения в конфликт в Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.
"Вопрос Беларуси наверняка будет в повестке дня. Любая дополнительная поддержка войны России в Украине приведет к дополнительным санкциям", - предупредила она в эфире радио France Inter.
Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что с российским лидером Владимиром Путиным в ходе совещания по вопросам безопасности договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.