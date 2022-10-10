Лукашенко и Путин договорились о развертывании региональной группировки войск

Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросам безопасности договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Президент Беларусии Александр Лукашенко поручил Минобороны республики подготовиться к размещению в республике "не одной тысячи" российских военных.

Как передает Report, об этом передает "БелТА".

"Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек", - сказал он на совещании по вопросам безопасности.

"И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", - поручил президент министру обороны Виктору Хренину.

13.09

Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросам безопасности договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Как передает Report, об этом сообщает "БелТА".

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что формирование группировки войск уже началось: "Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки".