Лидеры ЕС соберутся на онлайн-саммит

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза проведут первую в этом году видеоконференцию, в ходе которой обсудят ситуацию с пандемией коронавируса.

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза проведут первую в этом году видеоконференцию, в ходе которой обсудят ситуацию с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ожидается, что в центре повестки будут проблемы вакцинации в странах сообщества, усилия по расширению тестирования и отслеживанию контактов, а также перспективы создания признанных всеми государствами сообщества сертификатов вакцинации с целью гарантировать свободное перемещение в ЕС в условиях нового обострения пандемии.

Несмотря на то что онлайн-саммит посвящен коронавирусу, ожидается, что лидеры Евросоюза затронут тему ареста в Москве Алексея Навального, сообщил накануне журналистам представитель ЕС.

"Темпы распространения болезни в Европе и появление новых, более заразных штаммов вызывает глубокую озабоченность. Перспективы вакцинации многообещающи, однако мы должны сохранять бдительность и продолжать наши усилия по расширению тестирования и отслеживания (контактов), при этом сохраняя свободу перемещения", - написал накануне председатель Евросовета Шарль Мишель в письме - приглашении на саммит главам государств и правительств Евросоюза.

"Ускорение вакцинации является нашим абсолютным приоритетом. Вначале Еврокомиссия представит свою оценку хода вакцинации, планы по расширению производства вакцин и условия равного доступа к вакцинам для всех стран сообщества. Затем лидеры смогут обменяться мнениями о наилучших практиках в рамках кампании по вакцинации", - продолжил Мишель.

После этого, по словам Мишеля, лидеры обсудят вопрос введения сертификатов вакцинации. "Затем последуют дебаты о сертификатах вакцинации. Мы будем обсуждать подходы разных стран к этому процессу и условия, в которых данные сертификаты могут использоваться", - говорится в письме.

Последним пунктом повестки дня онлайн-саммита станут вопросы содействия странам - партнерам ЕС в приобретении вакцин, 100% производства которых пока выбирают западные государства, жалуясь при этом на задержки поставок.

К настоящему моменту Еврокомиссия подписала контракты с шестью западными компаниями на предзаказ в общей сложности на 2,3 млрд доз различных вакцин. Из них в настоящий момент уже созданы и сертифицированы в ЕС лишь две вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna.

По словам высокопоставленного представителя ЕС, лидеры стран - членов Евросоюза в ходе видеоконференции в четверг обсудят и осудят арест в Москве Алексея Навального.

"Председатель Евросовета поднимет тему и осудит случившееся. Более глубокая дискуссия пройдет на заседании Совета ЕС (25 января на уровне глав МИД – ред.)", - сказал он.