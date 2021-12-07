Лидеры четырех стран Европы и США выступили за возобновление нормандского формата

Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ обсудили отношения между РФ и Украиной и выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.

Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ обсудили отношения между РФ и Украиной и выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в ночь на вторник Елисейский дворец.

"В понедельник 6 декабря президент Франции (Эмманюэль Макрон) провел переговоры с главами государств и правительств формата "(НАТО) Квинт" (Франция, Германия, Италия, Великобритания и США),... обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе. Все они вновь заявили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках "нормандской группы" под эгидой Франции и Германии", - гласит коммюнике.​​​​​