​Лидером британской Лейбористской партии стал Джереми Корбин

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Лидером Лейбористской партии Великобритании, как и ожидалось, стал депутат палаты общин парламента Джереми Корбин, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным источников телеканала Sky News, Корбин выиграл в первом туре, набрав более 50% голосов.

Всего за пост лидера оппозиции боролись четыре кандидата: помимо Корбина, это "теневой" министр здравоохранения Энди Бернэм, "теневой" министр внутренних дел Иветт Купер и заместитель "теневого" министра здравоохранения Лиз Кендалл.

Предыдущий лидер лейбористов Эд Милибанд ушел в отставку после провала партии на всеобщих выборах в мае. И.о. лидера с тех пор была Харриет Харман, в прошлом заместитель Милибанда.

Корбин сам называет себя социалистом, и, как и положено социалисту, выступает за отмену платы за высшее образование в Англии, за национализацию железных дорог, введение понятия прожиточного минимума, увеличение корпоративных налогов и подоходного налога для самых состоятельных граждан. Он сумел найти подход и к профсоюзам, первоначально симпатизировавшим Бернэму.