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Лидер оппозиции ФРГ призвал Шольца поставить Украине танки Leopard-2

Лидер оппозиции ФРГ призвал Шольца поставить Украине танки Leopard-2 Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера Олафа Шольца предоставить Киеву современные танки Leopard-2.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 13:39
Лидер оппозиции ФРГ призвал Шольца поставить Украине танки Leopard-2

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера Олафа Шольца предоставить Киеву современные танки Leopard-2.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом лидер крупнейшей оппозиционной партии ФРГ заявил в опубликованном в четверг интервью агентству DPA.

"Поддержка Украины бронетранспортерами и танками не продлила бы, но сократила бы сроки этой войны, - считает Мерц. - Германия и другие европейские страны уже давно должны были поставить Украине бронетранспортеры, а также боевые танки западного производства".

"Очевидно, ведомству федерального канцлера недостает мужества для того, чтобы взять на себя руководящую роль в Европе", - сказал Мерц. По его словам, Украине следует предоставить возможность защитить свою территориальную целостность. "Это означает, что мы должны и впредь помогать этой стране в гуманитарном, финансовом, политическом, а также в военном плане", - утверждал Мерц.

Украина на протяжении последних месяцев требует от Берлина поставить ей танки Leopard-2, однако канцлер Олаф Шольц не раз заявлял, что Германия в этом вопросе будет действовать только в координации со своими союзниками. Он указывал, что до сих пор ни одна страна не поставила Киеву танки западного производства.

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