Лесной пожар в Калифорнии уничтожил 500 домов

Баку. 28 июля. REPORT.AZ / Природный пожар Carr Fire в округе Шаста на севере американского штата Калифорния уничтожил 500 и повредил 75 домов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата, на данный момент территория возгорания составляет более 48 тысяч акров (19,5 тысячи гектаров), при этом локализовано лишь 5%.

В районе возгорания перекрыты дороги, в окрестных поселениях с десятками тысяч жителей, в том числе в некоторых районах административного центра округа городе Реддинг, объявлена обязательная эвакуация.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате природного пожара на границе американских штатов Калифорния и Орегон. В трех округах штата объявлен режим ЧС, сообщалось об эвакуации 12 тысяч жителей.