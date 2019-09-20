Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе, сообщает Report со ссылкой на сайт МИД России.

Как отмечается, такое заявление он сделал в статье под названием «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике».

По его словам, Вашингтон не принимает предложение российской стороны договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.

Министр отметил, что Запад выступает защитником либеральных ценностей и в то же время занимается политикой санкций, военных угроз и бомбардировкой суверенных государств.