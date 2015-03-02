Лавров: РФ, США и ООН считают, что надо помогать переговорам по Сирии

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России, США, ООН и стран Ближнего Востока есть общее понимание необходимости содействовать межсирийским переговорам с целью урегулировать конфликт в Сирии.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом министр заявил журналистам в Женеве, где "на полях" 28-й сессии Совета по правам человека ООН провел встречи с госсекретарем США Джоном Керри и спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стеффаном де Мистурой.

"У нас есть общее понимание и с Джоном Керри, и Стеффаном де Мистурой, и с нашими иранскими коллегами, арабскими представителями, что Женевское коммюнике от 30 июня 2012 года остается наиболее прочной основой для дальнейших усилий, что в этом контексте нам надо продолжать усилия по созданию условий для возобновления прямых межсирийских переговоров с участием максимального числа оппозиционных групп и правительства в Дамаске", - заявил Лавров в эфире телеканала "Россия-24".





