Лавров рассказал о подготовке к возможной встрече Путина и Байдена

"Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем"

Москва и Вашингтон прорабатывают различные аспекты, связанные с организацией встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Мы хотели бы также понять, как американские коллеги собираются действовать. Мы этот вопрос им задали, ответа не получили. Я имею в виду последовательность шагов. <...> При в целом позитивном отношении к этой инициативе мы изучаем все аспекты, которые с ней связаны", — рассказал сказал он.

Министр отметил необходимость диалога между странами, особенно в условиях, когда Вашингтон "последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями". По его словам, остался только договор об СНВ-3.

"Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние", - пояснил Лавров.