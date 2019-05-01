Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео подчеркнул, что продолжение Вашингтоном агрессивных шагов в отношении Венесуэлы чревато самыми тяжелыми последствиями.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД России.

"Указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями", - проинформировали в дипведомстве.

Лавров обратил внимание на недопустимость вмешательства Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы, где оппозиция предприняла попытку захватить власть.

"В центре внимания находилась ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при явной поддержке США предприняла попытку захвата власти, - указали в дипведомстве. - С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства - грубейшее нарушение международного права".