Лавров: Москва выступает за инклюзивный межафганский диалог

Россия выступает за инклюзивный межафганский диалог. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, выступая сегодня перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.
"Мы убеждены и убедились в этом давно, что только, как сейчас принято говорить, инклюзивный, то есть всеохватный диалог с участием всех ключевых сил возможен как шаг к нормализации обстановки в Афганистане, - отметил он. - Мы поддерживаем призыв бывшего президента Афганистана Хамида Карзая к началу такого диалога, и в него нужно вовлекать и узбеков, и хазарейцев, и таджиков, и все другие этнические группы, все конфессиональные группы. Иного пути нет".