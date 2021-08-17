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Лавров: Москва выступает за инклюзивный межафганский диалог

Лавров: Москва выступает за инклюзивный межафганский диалог Москва выступает за инклюзивный межафганский диалог. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, выступая сегодня перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Кан
Другие страны
17 августа 2021 г. 16:31
Лавров: Москва выступает за инклюзивный межафганский диалог
Сергей Лавров

Россия выступает за инклюзивный межафганский диалог. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, выступая сегодня перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

"Мы убеждены и убедились в этом давно, что только, как сейчас принято говорить, инклюзивный, то есть всеохватный диалог с участием всех ключевых сил возможен как шаг к нормализации обстановки в Афганистане, - отметил он. - Мы поддерживаем призыв бывшего президента Афганистана Хамида Карзая к началу такого диалога, и в него нужно вовлекать и узбеков, и хазарейцев, и таджиков, и все другие этнические группы, все конфессиональные группы. Иного пути нет".

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Версия на английском языке Russia hopes dialogue in Afghanistan will end in formation of transitional government
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Əfqanıstanda dialoqun keçid hökumətinin yaranması ilə bitəcəyinə ümid edirik”

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