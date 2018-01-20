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    Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии

    Главы внешнеполитических ведомств России и США условились оставаться в плотном контакте© РИА Новости

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил вопросы обеспечения стабильности на севере Сирии и продвижение процесса мирного урегулирования под эгидой ООН.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МИД РФ.

    "Затрагивались некоторые другие актуальные темы международной и двусторонней повестки дня. Главы внешнеполитических ведомств России и США условились оставаться в плотном контакте", — отмечается в сообщении.

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