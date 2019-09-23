Лавров и Помпео проведут встречу в штаб-квартире ООН

Встреча госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова запланирована на ближайшую пятницу.

Как передаёт Report, об этом корреспонденту ТАСС сообщила в воскресенье высокопоставленный представитель Госдепартамента США, проводившая брифинг по встречам Помпео на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Встреча с Лавровым запланирована на 27-е сентября на 10:30 в штаб-квартире ООН", - сообщила она, добавив, что о повестке дня встречи "будет сообщено позднее".