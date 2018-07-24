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    Лавров и Герасимов обсудили с Макроном ситуацию в Сирии

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и начальник Генерального штаба Вооружённых сил Валерий Герасимов на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили ускорение политического урегулирования в Сирии.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

    Отмечается, что стороны также обсудили «вопросы постконфликтного восстановления страны с акцентом на важность скорейшего возвращения беженцев и временно перемещённых лиц в места своего первоначального проживания».

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