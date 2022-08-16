Латвия будет продлевать россиянам временные виды на жительство лишь в редких случаях

Правящая коалиция Латвии договорилась изменить принципы продления гражданам России временных видов на жительство - в дальнейшем их будут продлевать в редких случаях.

Правящая коалиция Латвии договорилась изменить принципы продления гражданам России временных видов на жительство - в дальнейшем их будут продлевать в редких случаях.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции во вторник.

По его словам, постоянные виды на жительство, которые, например, полагаются супругам, в дальнейшем решено выдавать только после успешной сдачи экзамена по государственному языку.

Кариньш подчеркнул, что в ближайшие недели в правительстве будут приняты соответствующие решения.

Премьер отметил, что гражданам России уже не выдаются визы, не считая исключительных случаев, а также практически не выдаются виды на жительство.

Ранее министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс предложил проводить проверку на знание госязыка для получателей постоянных видов на жительство.