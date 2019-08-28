США предложили России отдать Крым для возвращения в G7

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что России стоит вернуть Крым Украине для возобновления сотрудничества в "Большой семерке".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, его интервью украинскому телеканалу "Прямой" опубликовано в Youtube.

"В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как это отыгрывается обратно. Я хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, это создало бы прекрасные возможности для возобновления сотрудничества", - сказал дипломат.

Напомним, что 26 августа президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Владимира Путина на следующую встречу "Большой семерки", однако не уверен, что российский лидер примет приглашение и сможет приехать. В Кремле рассказали, что официального приглашения от Трампа пока не поступало.