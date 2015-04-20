Куба подтвердила намерение продолжать диалог с США

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Первый председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил намерение правительства страны продолжать диалог с Соединенными Штатами на основе взаимного уважения. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Prensa Latina.

"Мы выразили политическую волю продвигаться вперед на переговорах при условии соблюдения взаимного уважения и неущемления нашего суверенитета", - подчеркнул Диас-Канель во время своего голосования на выборах муниципальных органов власти, которые проходят на острове.

"Мы находимся на первом этапе наших отношений, которые во многом зависят от решения вопроса, связанного с присутствием Кубы в списке стран-спонсоров терроризма", - сказал кубинский руководитель.

"Это несправедливо по отношению к нации, которая посылает медиков, а не солдат в районы международных конфликтов", - отметил он. "Присутствие в этом списке влечет за собой ряд дискриминационных мер финансового и торгового характера", - напомнил Диас-Канель. "Многие международные предприятия испытывают давление из-за присутствия Кубы в списке", - уточнил он.

По его словам, Куба также продолжит оказывать поддержку Венесуэле. "Рауль Кастро был предельно ясен на недавнем Саммите Америк в Панаме, когда сказал, что карибский остров не оставит наедине боливарианскую революцию и окажет поддержку благородным латиноамериканским делам", - подчеркнул Диас-Канель.

"Мы ясно дали понять, что есть принципы, которыми не поступимся. На переговорах с Вашингтоном фигурируют такие темы, как окончание экономической, торговой и финансовой блокады, а также возвращение незаконной морской базы на кубинской территории Гуантанамо", - отметил он. Кроме того, по мнению Диаса-Канеля, следует обсудить проблемы нелегальной передачи сигналов радио и телевидения с территории северного соседа на остров и механизмы компенсации кубинскому народу за причиненный экономический и моральный вред.