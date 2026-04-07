КСИР заявил об ударах по объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиле

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выступил с угрозой в адрес США и их союзников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

"Мы уничтожим инфраструктуру США и их партнеров, чтобы гарантировать, что они будут лишены нефти и газа в регионе на долгие годы", - говорится в заявлении КСИР.

Также КСИР заявил о нанесении массированных ударов беспилотниками по ряду объектов на Ближнем Востоке в ответ на удары США и Израиля по нефтехимической промышленности и другой инфраструктуре Ирана.

По утверждению иранской стороны, удары были нанесены по энергетической установке и топливному складу нефтехимической промышленности вблизи Димоны в Израиле, Центру ремонта и технического обслуживания ВМС США в порту Джебель-Али (ОАЭ), а также по радиолокационным системам и объектам размещения американских военнослужащих на авиабазе Ахмед аль-Джабер в Кувейте.

В свою очередь, телеканал Al Jazeera сообщил, что КСИР применил ракеты и беспилотники для ударов по нефтехимическим объектам в регионе Джубайль в Саудовской Аравии.

По данным иранской стороны, атаки стали ответом на предыдущие удары Израиля по нефтехимическому комплексу в Ширазе.

В КСИР заявили, что целями также стали объекты, связанные с американскими компаниями, включая Sadra, ExxonMobil и Dark Chemical.

Кроме того, по утверждению корпуса, удары были нанесены по нефтехимическому комплексу в Эль-Хувайме, принадлежащему американской компании Shourdan Phillips.

Иранские власти ранее предупреждали, что в случае атак на энергетическую и инфраструктурную систему страны последуют ответные удары по аналогичным объектам в регионе.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.